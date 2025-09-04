PSG ‍: Fabian Ruiz sur le départ, alerte maximale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz est déjà dans le viseur d’un cador européen dans l’optique du prochain mercato d’été.

Le cas Fabian Ruiz sera l’un des enjeux majeurs des prochaines semaines au Paris Saint-Germain. L’international espagnol n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale, et son avenir pourrait s’écrire loin du PSG dès le prochain mercato estival si aucun accord n’est finalisé pour sa prolongation. A un an de la fin de son bail, l’Espagnol sera en position de force. Une situation qui attise logiquement les convoitises au vu des prestations de l’ancien joueur de Naples depuis quelques mois. Eblouissant avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l’an passé, Fabian Ruiz est justement dans le viseur d’un géant espagnol selon le site Fichajes.

Le média nous apprend que l’Atlético de Madrid fait du champion d’Europe sa priorité afin de renforcer son milieu de terrain lors de la prochaine intersaison. Diego Simeone apprécie énormément le joueur, tant pour son activité sur le plan défensif que pour sa qualité technique, qui pourrait faire passer un step à l’Atlético de Madrid. Nos confrères espagnols ajoutent que les Colchoneros souhaitent clairement jouer sur le fait qu’il ne restera plus qu’un an de contrat à Fabian Ruiz l’été prochain afin de proposer à l’international espagnol un bail longue durée, avec un salaire XXL à la clé. L’objectif de l’Atlético est aussi de profiter de cette situation contractuelle pour négocier un deal à moindre coût avec le PSG.

L'Atlético de Madrid s'attaque à Fabian Ruiz

La question est maintenant de savoir comment le club Bleu et Rouge compte s’y prendre pour gérer ce dossier, et si Luis Enrique et Luis Campos ont l’intention de proposer ou pas une prolongation de contrat à l’international espagnol. Leur avis sera décisif, car on peut légitimement penser que Fabian Ruiz donnera sa préférence au Paris SG avec la possibilité de continuer à évoluer au plus haut niveau sous les ordres de Luis Enrique, avec un salaire très confortable en bonus. Ce dossier sera en tout cas à suivre de près, le PSG n’ayant sans doute pas l’intention de se laisser marcher dessus pour l’un de ses titulaires indiscutables, ni de se retrouver en position de faiblesse avec l’obligation de le vendre à un an du terme de son contrat l’été prochain.