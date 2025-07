PSG ‍: Fabian Ruiz, son agent hausse le ton

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Élément capital dans le plan de jeu de Luis Enrique, Fabian Ruiz réalise une saison de haute volée. L’Espagnol, à nouveau décisif contre le Real Madrid, voit sa côte de popularité exploser. Son agent souhaite le voir dans le classement du ballon d’or en fin d’année.

Le Paris Saint-Germain a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée dans l’armoire ce dimanche. En finale de la Coupe du monde des clubs, le vainqueur de la Ligue des champions fera face à Chelsea. Pour se hisser au-delà du dernier carré, le club de la capitale a facilement disposé du Real Madrid en demi-finale. Avec un doublé durant la rencontre, Fabian Ruiz continue d’étonner. L’international espagnol (39 sélections, six buts) est désormais indéboulonnable au sein du onze de Luis Enrique. Des performances qui font taire les critiques à son égard cette saison.

Fabian Ruiz dans le classement du ballon d’or 2025

Son agent Rodolfo Orife s’est exprimé sur la saison de son joueur. Selon lui, Fabian Ruiz mérite d’être cité dans la liste du ballon d’or en fin d’année. « Il a gagné presque toutes les compétitions auxquelles il a participé depuis deux ans. Avec le PSG, il a tout gagné. Il est un titulaire indiscutable en club et en sélection en affichant un très haut niveau et un comportement individuel irréprochable. Je sais qu'avec sa personnalité, le fait qu'il n'aime pas se mettre en avant, il n'a pas toujours la considération qu'il devrait avoir, mais ce serait injuste de ne pas penser à lui, vu tout ce qu'il a accompli, » explique-t-il. Avec un doublé contre le Real Madrid, l’ancien joueur de Naples a porté son total à trois buts dans la compétition. En cas d’une nouvelle réalisation en finale, Fabian Ruiz pourrait devenir meilleur buteur de la compétition. De quoi mettre un peu plus la lumière sur un joueur qui en a bluffé plus d'un au PSG, et candidate désormais à une place dans le Top20 du Ballon d'Or.