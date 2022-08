PSG : Fabian Ruiz arrive, rendez-vous lundi à Paris

Le PSG va avoir son milieu de terrain supplémentaire. Après des semaines de négociations entre Naples et le club parisien, Fabian Ruiz va être transféré. L'Espagnol arrivera en début de semaine prochaine.

Plus que deux recrues à aller chercher pour le PSG. Christophe Galtier n'a pas caché attendre trois recrues de plus en cette fin de mercato, notamment un milieu de terrain. Ce manque va être comblé dans les prochaines heures par le club parisien. Le Napolitain Fabian Ruiz était visé depuis le début du mois d'août. Après des tergiversations du joueur et de son club de Naples, le dossier va être bouclé. C'est ce que l'on annonce du côté de l'Italie avec en premier lieu le journaliste de la RAI spécialisé dans le mercato, Ciro Verenato.

Ce samedi, dans l'émission TG Sport de la chaine publique transalpine, il a annoncé que le transfert de Fabian Ruiz au PSG était conclu. Il ne reste plus qu'à définir les derniers détails concernant le paiement de l'indemnité, en trois fois pour les Italiens ou en quatre fois comme le préfèrent les Parisiens. Toutefois, l'international espagnol sera d'ores et déjà à Paris dès lundi.

Paris Saint-Germain are closing in on Fabián Ruiz deal. Final details now discussed with Napoli as personal terms were agreed weeks ago. 🚨🇪🇸 #PSG



It has always been matter of time and it’s finally being completed. Five year deal for Fabián at PSG. pic.twitter.com/fWv0UUr7qD