PSG : Everton bluffait, Idrissa Gueye est à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

« En tant que club, nous espérons le garder, car c’est un joueur très important pour nous ». Interrogé par le Liverpool Echo ce dimanche matin, l’entraîneur d’Everton Marco Silva inquiétait les supporters parisiens en démentant un accord entre le PSG et les Toffees pour le transfert d’Idrissa Gueye. Mais que les fans du champion de France se rassurent : leur numéro six, attendu depuis plus d’un an, est bien sur le point de s’engager. La preuve, il est arrivé ce dimanche en début de soirée dans la capitale française.

« Idrissa Gueye vient d’arriver à Paris. Visite médicale demain matin pour le Senegalais. On est dans la toute fin de ce dossier » a indiqué, sur son compte Twitter, le journaliste Loïc Tanzi. L’officialisation de la venue du Sénégalais est attendue mardi au plus tard. Pour rappel, le Paris Saint-Germain va débourser environ 32 ME pour s’attacher les services de l’ancien joueur du LOSC, lequel va devenir la quatrième recrue majeur de Paris après Ander Herrera, Pablo Sarabia et Abdou Diallo.