PSG : Ethan Mbappé sur les traces de Kylian, préparez les contrats !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 15 ans, Ethan Mbappé marche doucement mais surement dans l’ombre de son frère Kylian au PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Ethan Mbappé évolue avec les U17 du club de la capitale. Mais tandis que son nom lui met automatiquement une pression plus forte qu’aux autres joueurs, quel type de joueur est Ethan Mbappé et a-t-il le potentiel pour devenir un crack du football mondial à l’instar de son frère ? Laurent Glaize, ancien recruteur de Malherbe et proche de la famille Mbappé, a évoqué le sujet pour Eurosport. Et pour celui qui connait très bien Ethan Mbappé, il n’y a pas de doute à avoir : le jeune frère de Kylian, qui évolue lui au poste de milieu défensif, a toutes les qualités pour faire une belle carrière dans le football professionnel. De là à savoir s’il sera aussi fort que Kylian en revanche, il y a un pas que Laurent Glaize n’ose pas encore franchir.

Ethan Mbappé futur pro, ça ne fait aucun doute

« Il ne se prend pas pour un autre même si on lui demande déjà des autographes plus pour son nom que pour ce qu'il a fait car il est encore très jeune. Mais sa chance, c'est d'être bien entouré. Ce n'est pas la même technique. Ethan est plus un joueur de jeu. Kylian est plus un joueur de percussion, de rupture. Il va très vite. C'est un vrai offensif. Alors qu'Ethan a le profil pour jouer plus bas au cœur du jeu. Il a une très bonne lecture de jeu. Et joue juste. Il a une bonne passe et possède une bonne technique. On peut commencer à se projeter à cet âge. Et pour moi, Ethan a aujourd'hui le potentiel pour être un joueur professionnel. Reste à savoir à quel niveau. Mais ça, personne ne peut le prédire. Il joue pour les autres, et c'est important dans le football moderne d'avoir des joueurs de jeu. Il faut qu'il se préserve, mais son entourage est là pour ça » a lancé Laurent Glaize, convaincu qu’Ethan Mbappé a un très bel avenir devant lui. Et avant tout grâce à son talent, plus que grâce à son nom forcément prestigieux dans le football mondial.

Du côté du PSG, on y croit très fort puisqu'avant même d'obtenir un accord de prolongation avec Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi avait verrouillé le contrat d'Ethan. Et probablement sans le vouloir, ce dernier a été la vedette de l'incroyable feuilleton qu'a été ces derniers mois la décision de son grand frère de rester au Paris Saint-Germain. En diffusant sur Instagram une image où on le voyait à Doha, Ethan Mbappé avait confirmé officieusement que les négociations étaient en cours avec l'Emir du Qatar. Une info qui avait fait du bruit et provoqué un premier séisme du côté du Real Madrid.