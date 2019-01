PSG : Et si Paris avait trompé le Barça pour De Jong et De Ligt !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Décidément, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone semblent vouloir s'affronter sur le marché des transferts, puisque si le Barça paraît être bien placé pour s'offrir Adrien Rabiot à pas cher, le club catalan va peut-être se voir piquer sous le nez par le PSG Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong. Deux joueurs néerlandais de l'Ajax Amsterdam qui paraissaient pourtant promis au FC Barcelone. Mais ce jeudi, Marca, moins ami-ami avec le Barça que Mundo Deportivo, affirme que le Paris SG a avancé ses pions au sujet du défenseur et du milieu néerlandais.

Et le quotidien sportif de donner sa version. « De Jong et De Ligt sont devenus l’objet de désirs de certains grands clubs, à commencer par le FC Barcelone. Mais la réalité est que le Barça voit chaque jour la signature des deux jeunes espoirs néerlandais se compliquer en raison de la présence à l'horizon du tout-puissant PSG, qui aurait fait une offre « hors marché » (...) L’équipe française a lancé une nouvelle offensive pour s'assurer la signature des deux joueurs de l’Ajax. Le PSG est persuadé qu’au niveau européen ces deux joueurs se démarquent de la concurrence, et le club français s'est déplacé afin de faire à l’équipe néerlandaise et aux deux joueurs une proposition hors de portée des autres équipes ou du moins de l'offre faite pas Barcelone (...) Le chiffre exact du transfert des deux joueurs néerlandais serait de 70ME, un montant qui a maintenant été dépassé, mais dans le cadre d'une opération commune incluant la signature de De Jong et De Ligt », explique Marca, qui croit que le Paris Saint-Germain est désormais bien placé pour réussir ce coup double au nez et à la barbe de Barcelone.