PSG : Et si Leonardo et Tuchel quittaient Paris ?

La situation semble figée au Paris Saint-Germain après la finale de la Ligue des champions. Mais Leonardo et Thomas Tuchel ne cohabiteront pas éternellement.

C’est une évidence, Leonardo ne porte pas l’entraîneur allemand du PSG dans son cœur, Thomas Tuchel étant déjà en place lorsque le Brésilien est revenu comme directeur sportif. Mais, après un quadruplé national et une finale de la Ligue des champions, même perdue, Tuchel est clairement parti pour aller au bout de son contrat, en juin 2021, avec le Paris Saint-Germain. Pour Geoffroy Garétier, si le départ de Thomas Tuchel est inéluctable, celui de Leonardo pourrait également intervenir tant ce dernier ne semble plus réellement être dans son assiette ces derniers temps. Même si on devrait en savoir plus dimanche lors du CFC, dont le directeur sportif brésilien du PSG sera l’invité, le journaliste est dubitatif.

« Leonardo est dans la diplomatie, c'est notamment comme cela qu'il séduit tout le monde, dont les médias. Mais ces dernières semaines au sein du PSG, Leonardo a montré une mauvaise humeur qu'il n'avait absolument jamais montrée auparavant. Notamment son retour de Lisbonne. Il a ouvertement dit qu'il avait vécu un calvaire parce qu'il s'était fait « chier » là-bas. Cela veut dire quoi ? Quand t'es directeur sportif du PSG, tu ne dis pas ce genre de phrases. Il devrait mettre cette finale à son crédit. Il y a un malaise. Il est possible qu'à la fin de saison, Tuchel et Leonardo ne soient plus là mais Leonardo semble le mieux placé pour rester », explique Geoffroy Garétier lors d’un podcast pour Paris-United. On devrait en savoir un peu plus d'ici 24 heures lors du grand show de Leonardo sur Canal+, l'ancien joueur du PSG étant plutôt très doué en matière de communication.