PSG : Esprit du Final 8 es-tu là ? Luis Fernandez veut y croire

Dans : PSG.

S'appuyant sur un état d'esprit irréprochable lors du Final 8 de la Ligue des Champions l'été dernier, le PSG peine à retrouver cette motivation depuis le début de la saison.

Alors que le Paris Saint-Germain semblait plus soudé que jamais et habité d'un esprit de guerrier lors de la phase finale de la Ligue des Champions la saison dernière, force est de constater que cette énergie semble avoir quitté le club. Battus à Monaco alors qu'ils menaient 2-0, les Parisiens ont semblé fragiles mentalement, à l'image de leur entraîneur Thomas Tuchel. Une situation qui agacerait au plus haut point au Qatar. Pour Luis Fernandez, ancien joueur et coach du PSG, les joueurs doivent impérativement changer d'attitude au plus vite.

« A Monaco il y a eu un relâchement, avec moins de concentration, d’intensité, d’engagement, on oublie les fondamentaux du foot. Le PSG a peut-être pensé que le match était plié. Dans les têtes, c’est un peu incompréhensible, mais on sait que dès que tu te relâches au haut niveau, tu es puni. Il faut que le PSG change d’attitude, retrouve celle du quart et de la demi-finale de cet été (en Ligue des champions), il faut retrouver ce comportement, cette motivation. Il ne faut pas incriminer que les défenseurs, une équipe commence devant, des attaquants, jusqu’au gardien de but. A Monaco, c’est une équipe qui a plongé » a expliqué l'ex-international français à l'AFP. Et c'est justement face à Leipzig, une équipe que le PSG avait dominé aisément notamment grâce à son implication en demi-finale de Ligue des Champions (3-0), que les champions de France devront retrouver cet esprit commando, mardi soir au Parc des Princes.