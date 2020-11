PSG : Eriksen à Paris, le mercato d'hiver déjà lancé

Dans : PSG.

Un an après avoir quitté Tottenham pour l'Inter, Christian Eriksen pourrait faire ses valises de Milan pour rejoindre le Paris Saint-Germain au mercato d'hiver annonce la presse italienne.

Transféré des Spurs à l’Inter en janvier dernier, Christian Eriksen n’arrive pas à trouver sa place au sein de l’équipe d’Antonio Conte, et ce constat est fait par le milieu de terrain international danois tout comme par le technicien italien. Alors, même si les Nerazzurri ont dépensé 27ME pour faire venir le joueur qui s’était révélé sous le maillot de l’Ajax, son départ en janvier prochain est d’ores et déjà d’actualité annonce ce lundi la Gazzetta dello Sport. Du côté de l’Inter on estime qu’il est inutile d’insister trop longtemps avec Christian Eriksen, lequel a forcément du mal à vivre ce décalage total avec Antonio Conte. Et pour le quotidien sportif italien, qui titre « Eriksen vers des adieux, place au PSG », la porte de sortie a d’ores et déjà été trouvée pour le milieu de 28 ans, il s’agit donc du Paris Saint-Germain.

Le nom de Christian Eriksen a plusieurs fois été associé au PSG lorsqu’il évoluait à Tottenham, mais jamais l’affaire ne s’était concrétisée. Cependant, le joueur danois serait plus proche que jamais du club de la capitale, Leonardo étant du genre à faciliter la transaction entre le Paris Saint-Germain et l’Inter dès janvier prochain. On ne sait pas encore quelle sera la latitude financière du Paris SG lors du prochain marché des transferts, mais ces derniers temps le directeur sportif brésilien du PSG a montré qu'il avait l'art de monter des opérations à bon prix avec les clubs italiens. Avec Christian Eriksen, Leonardo a donc encore l'occasion d'apporter un renfort de plus à Thomas Tuchel, sans que l'on sache si ce dernier a réclamé un tel profil.