PSG : Entre Mbappé et Neymar, le coeur de Pelé balance

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Questionné sur les cas de Kylian Mbappé et de Neymar au Paris Saint-Germain, Pelé a eu des étoiles dans les yeux.

Durant l'été 2017, le club de la capitale française a déboursé plus de 400 millions d'euros pour s'attacher les services de Neymar puis de Mbappé. Des dépenses risquées vis-à-vis du fair-play financier de l'UEFA, mais désormais, le PSG peut se targuer d'avoir la meilleure attaque d'Europe. Une théorie que Pelé ne contredira pas, lui qui chérit le Ney depuis que l'attaquant brésilien a commencé à briller à Santos, tout en appréciant grandement le talent du champion du monde français.

« J’ai déjà complimenté Mbappé la saison dernière en disant que c’est un grand joueur. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans, moi j’avais seulement 17 ans. Je l’ai chambré en disant qu’il m’a presque égalé. Beaucoup pensent que j’ai dit ça pour rigoler, mais non ce n’est pas une blague. Les tweets échangés avec Mbappé ? Ça me touche, merci Kylian. Mais pour me rendre encore plus heureux, tu dois gagner une autre Coupe du Monde maintenant ! Beaucoup de gens le comparent à Neymar depuis deux ou trois ans. J’ai toujours dit que Neymar allait devenir un grand joueur. Mais que s’est-il passé ces deux dernières années ? Il a commencé à vouloir apparaître d’une autre façon ! Pas en marquant des buts ou en réalisant des beaux gestes, non, il a commencé à s’illustrer en simulant des fautes, en compliquant la vie des arbitres... C’est pour cela que son image est devenue négative. Mais on en a parlé à plusieurs reprises ensemble. Malgré tout, il reste sans l’ombre d’un doute l’un des meilleurs joueurs au monde. Les gens pensent que je lui tire trop souvent les oreilles. Mais je fais ça pour son bien. Je souhaite le meilleur pour lui », a lancé, sur Canal +, la légende du football, qui estime aussi que le PSG de Mbappé et Neymar, tous les deux comparés au Roi Pelé, va atteindre la finale de la Ligue des Champions dès cette saison.