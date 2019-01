Dans : PSG, Ligue 1.

Après l’échec pour Frenkie de Jong, future recrue du FC Barcelone, l’avenir d’Antero Henrique semble menacé au Paris Saint-Germain.

Compte tenu de la rivalité avec les Blaugrana, le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout apprécié la défaite de son directeur sportif. Résultat, on reparle d’une possible arrivée d’Arsène Wenger au poste de manager général. L’idée semble intéressante, et pourtant, elle ne séduit pas Sébastien Tarrago. De son côté, le journaliste estime qu’aucun décideur ne sera vraiment pris au sérieux face à l’omniprésence du Qatar lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au PSG.

« C'est un club très particulier où les gens censés avoir du pouvoir ne l'ont pas vraiment, a dénoncé notre confrère sur la chaîne L’Equipe. A tout moment, le Qatar peut arriver et dire "non". Vous croyez qu'Arsène Wenger va accepter ça ? C'est passé inaperçu mais Tuchel a dit qu'il essayait de convaincre l'émir du Qatar de recruter. Donc pour la première fois, puisque c'est un sujet tabou, il a dit que l'émir du Qatar allait vraiment dans le coeur des sujets au PSG. Donc il y a l'émir, Nasser... C'est un enfer ce club, tu ne peux pas travailler. Ils gagneront peut-être une Ligue des Champions mais ce sera un miracle parce qu'ils ne travaillent pas bien. » Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi et ses compatriotes au Paris Saint-Germain n'apprécieront pas...