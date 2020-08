PSG : Enorme surprise, Paris débarque en force pour Gabriel

Dans : PSG.

Jeu d'agents ou grosse surprise ? En tout cas, le PSG est annoncé de retour sur le dossier menant au défenseur central lillois Gabriel.

Coup de chaud sur le dossier Gabriel. Le défenseur brésilien faisait patienter tout le monde depuis quelques jours, alors qu’un accord était tout proche avec Arsenal. Naples était toujours dans la course, ce qui donnait lieu à une situation un peu confuse. Mais la temporisation des agents du joueur de Lille s’explique désormais. Sky Sports annonce en effet que le dossier a furieusement rebondi dans les dernières heures, et que le PSG et Manchester United sont revenus à l’assaut pour sa signature. Le fait que le LOSC n’ait toujours pas reçu une offre de 25 ME qui provoquerait son accord immédiat favorise l’arrivée de nouveaux clubs, et le PSG et MU sont donc réapparus comme par magie au moment crucial. Arsenal demeure le favori pour récupérer le Brésilien, mais cette tergiversation met clairement tout le monde sur les nerfs.

De quoi provoquer cette concurrence accrue au moment crucial ? C’est possible même si ce ne serait pas la première fois que Leonardo débarque au dernier moment dans un dossier qu’il suit de longue date pour enlever la mise, quand il sent que le coup est jouable. En tout cas, le LOSC a toujours fait savoir qu’il aimerait que Gabriel se décide et finalise son transfert avant la reprise du championnat, qui est désormais pour ce week-end en France. Cela ne devrait donc plus tarder, même si ce coup de chaud pourrait bien tendre encore plus ce dossier déjà compliqué.