PSG : Enfin, Wijnaldum à la Roma, les détails dévoilés

Georginio Wijnaldum est attendu ce jeudi à la Roma pour boucler son arrivée en provenance du PSG. Tout le monde a fait des efforts pour ce deal très attendu des deux côté des Alpes.

Après quasiment un mois de discussions et de négociations, le PSG et l’AS Roma vont finaliser l’arrivée de Georginio Wijnaldum dans la cité italienne. Après seulement un an à Paris, le milieu de terrain n’a pas été jugé capable de redresser la barre et fait partie des joueurs invités copieusement à partir. Malgré son contrat en béton et son salaire copieux, l’ancien de Liverpool a mis comme priorité de se retrouver un club afin d’éviter de passer la saison sur le banc de touche. L’idée étant bien sûr de retrouver la forme pour postuler à une place à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Pour cela, tout le monde a fait des efforts afin que le deal s’opère. Ce sera le cas de la façon suivante.

🔜 Done Deal and confirmed! Gini #Wijnaldum to #ASRoma from #PSG on loan with option to buy (€8M), which will become an obligation if he play 50% of the games and #Roma will be in #UCL 2023/24. Contract until 2025 (1+2). #Paris will pay 40% of the salary this season. #trsnsfers https://t.co/Ns69V7AA1U