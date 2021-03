PSG : Enfin un joueur du Bayern qui a peur du Paris SG

Dans : PSG.

La rigueur allemande est un peu passée au second plan depuis le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, qui a vu le PSG être proposé au Bayern Munich.

A l’image d’un Thomas Muller très décontracté pour commenter cette future confrontation, avec quelques mots glissés en français et des clins d’oeil pour ses coéquipiers tricolores, les dirigeants bavarois ont été séduits à l’idée de retrouver le PSG. Pas forcément bien évidement pour préparer une qualification facilement, mais simplement en raison du prestige de cette rencontre. Et aussi le fait d’avoir un avantage psychologique non négligeable avec la victoire en finale de la Ligue des Champions face à ce même Paris SG l’été dernier. Toutefois, le PSG va arriver avec le couteau entre les dents, et ça, Javi Martinez en est bien conscient. L’homme à tout faire du Bayern Munich avoue que les qualités du champion de France ont de quoi faire peur.

« Ça va être très compliqué. Je crois que dans un match aller-retour tout est beaucoup plus équilibré. C’est du 50-50. On a très très envie de jouer. Jouer ces matchs, c’est un rêve quand on est footballeur. Le danger numéro 1 ? Si on commence à citer tous les dangers du PSG on ne s’arrête jamais. Il y a énormément de bons joueurs. Évidemment, les plus dangereux sont Neymar et Mbappé. Le PSG a progressé sur un point ces dernières saisons, c’est qu’il ne joue plus seulement sur ses qualités individuelles, mais aussi avec des qualités collectives », a expliqué sur BeIN Sports le milieu de terrain du Bayern Munich, pour qui cette confrontation aurait très bien pu être à nouveau la finale de la Ligue des Champions. Il n’y en aura toutefois qu’un des deux qui validera son billet pour le dernier carré. Et malgré le prestige de l’adversaire, le PSG serait énormément déçu de s’arrête aussi tôt après avoir été si près du Graal la saison dernière.