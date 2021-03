LdC : « Bonjour PSG », le message de Thomas Müller en français

Dans : Ligue des Champions.

Quelques mois après leur confrontation en finale de la Ligue des Champions l’été dernier, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain vont se retrouver en quarts de finale. Un tirage accueilli avec le sourire du côté de Thomas Müller, lequel a réagi avec quelques mots en français dans une vidéo sur Instagram.

« Bonjour, Paris Saint-Germain, a prononcé l’attaquant allemand dans la langue de Molière, avant de revenir en anglais. Nous sommes très heureux de retrouver Paris. Certains gars, Kingsley Coman et nos coéquipiers français, reçoivent beaucoup d'appels ces 20 dernières minutes, donc nous sommes très confiants et heureux de retrouver Paris. (en français) Au revoir. » Apparemment, Thomas Müller aborde ces deux rencontres avec humour et sérénité.