PSG : Enfin un accord avec Cavani avant le mercato

La situation d’Edinson Cavani s’est enfin éclaircie après une grosse période de doute, le PSG et le joueur se sont mis d’accord.

2019 restera probablement comme la pire année sportive d’Edinson Cavani. Longtemps blessé en deuxième partie de saison dernière, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas retrouvé ses moyens après l'été. Entre la concurrence subie avec Mauro Icardi, et ses problèmes physiques, l’Uruguayen n’a pas beaucoup de raisons de se réjouir. Son but inscrit sur pénalty face à Galatasaray la semaine dernière aurait pu le relancer, mais l’ancien napolitain est blessé depuis, et ne devrait plus rejouer cette année.

Et début 2020, il ne se cherchera pas un nouveau club pour se relancer. Selon Le Parisien, Leonardo et Cavani se sont mis d’accord pour aller au bout du contrat du joueur, sans transfert en janvier ni prolongation non plus. Le but pour le PSG est de tout de même pouvoir compter sur un « 9 » d’un autre calibre que Choupo-Moting en cas de besoin. Surtout que la valeur marchande de Cavani est en chute libre avec ses derniers mois catastrophiques. De son côté, l’attaquant parisien a bien compris qu’il avait perdu sa place de titulaire, et se contentera de son rôle de joker pour essayer d’enchainer enfin un peu de temps de jeu et se préparer à rebondir dans un autre club la saison prochaine. De quoi préparer une fin d'aventure en douceur pour l'un des chouchous des supporters.