PSG : Enfin du concret pour ce départ attendu au mercato

Parvenu l’été dernier à récupérer Serge Aurier du PSG, Tottenham pourrait faire coup double avec Lucas Moura.

L’ailier parisien a bien compris qu’il ne pouvait pas continuer la saison de cette façon à Paris, où on ne le fait plus jouer du tout. Résultat, le Brésilien est prêt à écouter les offres, et notamment celles des clubs de premier rang sur l’échiquier européen. Elles ne sont pas nombreuses, mais un espoir est arrivé en provenance de Londres. L’Equipe annonce ainsi que Tottenham est entré en contact avec le PSG au sujet de l’ancien de Sao Paulo. Manchester United et Naples ont été annoncés intéressés par Lucas, mais la première discussion sérieuse se tient actuellement avec les Spurs.

Comme souvent, la clé de voûte de cet éventuel départ seront les conditions financières. Une fois encore, Tottenham envisagerait un prêt avec option d’achat plutôt qu’un transfert sec. Cela permettrait, même en cas d’option finale, de faire baisser le prix total puisque Lucas sera libre au mois de juin 2018. Le quotidien sportif explique donc que le PSG ne pourra céder qu’en cas d’une option fixe élevée à ce prêt, ou d’un transfert direct relativement copieux. En cas d’accord entre les deux clubs, Lucas le sait, à 25 ans, il n’aura pas vraiment le pouvoir de dire non à cette opportunité de relancer sa carrière.