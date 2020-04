PSG : Encore une histoire de dingue pour le Paris SG

Dans : PSG.

Les supporters du PSG le savent mieux que quiconque, rien ne se passe jamais comme prévu avec Paris.

Malgré la douleur sur le moment, les « remontadas » subies face à Barcelone ou Manchester United font partie de l’histoire du club parisien, voire même de la légende d’un club où on peut passer du génial au catastrophique en un claquement de doigts. Après des années de déceptions en Coupe d’Europe, le PSG a enfin réussi à vaincre le signe indien en éliminant le Borussia Dortmund en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le football s’est ensuite arrêté, en raison de la pandémie de Coronavirus qui empêche pour le moment tout le monde de poursuivre sa vie normalement. A l’heure où une première date de sortie de confinement est espérée le 11 mai, il est pour le moment impossible de dire si la saison 2019-2020 pourra se terminer. Car si les clubs français et l’UEFA font tout pour, il y a bien évidemment d’autres priorités et il n’est pas certain que les délégations puissent voyager comme ça en Europe pour aller disputer des matchs de football. Si la saison devait être annulée, ce serait d’une ironie cruelle pour le PSG, souligne Dominique Sévérac.



« Maintenant, avec la pandémie, on ne sait pas quand aura lieu le reste de la compétition. On ne sait pas si c’est un coup d’épée dans l’eau. Le PSG a peut-être vaincu la malédiction pour rien. Paris s’est peut-être qualifié pour un tournoi qui ne reprendra pas. C’est ubuesque. C’est dingue… les joueurs veulent aller au bout de cette Ligue des champions mais ça dépend de la crise sanitaire », a souligné le journaliste du Parisien dans le podcast « Code Source ». Il est vrai qu’en plus, avec l’élimination de Liverpool et les positions délicates de Barcelone, du Real Madrid ou de la Juventus, le PSG apparait régulièrement comme l’un des candidats crédibles à la victoire en C1.