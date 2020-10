PSG : Encore un complot de la LFP contre Paris ?

Dans : PSG.

Le retour de la Ligue 1 se fera deux jours après la fin de la trêve internationale. Une nouvelle qui a provoqué la colère et l'incompréhension du journaliste Pierre Ménès. Déclarations.

La trêve internationale a sonné. Les joueurs internationaux évoluant en Ligue 1 porteront le maillot de leurs sélections respectives avant de faire leur retour en championnat les 16 et 17 octobre, pour la 7e journée. Un créneau qui ne va pas arranger le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre, actuellement 4e au classement, se déplace le vendredi 16 octobre à 21h à Nîmes. Or, ses internationaux jouent pour la plupart leur dernier match international le mercredi 14, ce qui laissera peu de temps aux joueurs concernés pour faire leur retour dans la capitale et se préparer à l’échéance nîmoise.

C’est le cas des Français (Mbappé, Kimpembe), des Italiens (Verratti, Florenzi, Kean), mais également de la recrue portugaise Danilo Pereira et de l’Allemand Julian Draxler. Pour sa programmation, la LFP n’a pas été épargné. Sur Twitter, Pierre Ménès a incendié l’instance qui organise le championnat. « On apprend donc que le PSG pourrait être privé de 11 joueurs (oui, oui) à Nîmes, le match étant programmé deux jours après les matchs internationaux. Belle programmation, quelle intelligence. C’est une programmation stupide et dangereuse pour la santé des joueurs », a écrit le journaliste vedette du Canal Football Club. Ce n’est pas la première fois de la saison que Pierre Ménès tape sur la LFP. Ce dernier s’était emporté en apprenant le report de Lens-PSG au 10 septembre, soit deux jours après les matches internationaux. Rebelotte.