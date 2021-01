PSG : En vacances avec Jessica Aidi, Verratti marque enfin !

Dans : PSG.

Si la plupart des équipes de Ligue 1 ont déjà repris le chemin de l’entraînement depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain commencera son année 2020 le 3 janvier.

Dans deux jours, les joueurs du club de la capitale seront probablement accueillis par Mauricio Pochettino au Camp des Loges. Même si l’arrivée de l’entraîneur argentin n’a pas encore été officialisée par le PSG, suite au départ de Thomas Tuchel, c’est bien l’ancien coach de Tottenham qui va reprendre Paris en mains. Après une première partie de saison pénible, marquée par de nombreuses blessures musculaires, les Parisiens ont eu le temps de décompresser. En vacances depuis le 24 décembre dernier, ils auront effectivement eu dix jours de repos. Si certains ont profité de ce moment pour passer du bon temps en famille, comme Marquinhos au Brésil, Mauro Icardi en Argentine, Angel Di Maria à Dubai ou Keylor Navas au Costa Rica, d’autres éléments du groupe francilien ont passé les fêtes au Maroc. Cela a notamment été le cas de Kylian Mbappé, qui a régalé sur les terrains de Marrakech avec ses amis.

Marco Verratti a lui aussi profité du beau temps africain pour se ressourcer… et demander sa copine en mariage. En effet, comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a passé la bague autour du doigt de Jessica Aidi. Et la célèbre mannequin française a forcément dit « oui » à son chéri italien. Une vraie réussite qui permet au joueur du PSG de terminer 2020 sur une belle note, lui qui n'a pas marqué un seul but avec le Paris SG depuis plus d'un an... Une belle histoire d’amour qui devrait plaire aux supporters parisiens, même si la polémique autour de la grosse fête du Nouvel An de Neymar a occupé tous les esprits ces derniers jours...