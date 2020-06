PSG : En partant, Meunier tacle « les tocards des réseaux »

Dans : PSG.

Quelques instants après l'officialisation de son départ au Borussia Dortmund, Thomas Meunier a tenu à remercier (presque) tous les gens qui l’ont accompagné durant son passage au Paris Saint-Germain.

Arrivé sur la pointe des pieds en 2016 en provenance de Bruges, Thomas Meunier a vraiment franchi un cap sous le maillot du club de la capitale française. Venu avec un rôle de doublure de Serge Aurier, l'international belge s’est rapidement imposé au PSG. Titulaire sous les ordres d’Unai Emery puis de Thomas Tuchel, le joueur de 28 ans est devenu un latéral droit qui compte dans le football européen. En fin de contrat à Paris, Meunier va désormais poursuivre sa carrière en Bundesliga. Puisque ce jeudi, il a signé un contrat jusqu’en 2024 avec le BvB. Un véritable honneur pour le Belge, qui a quand même une pensée pour tout le groupe du PSG.

« De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d'avoir été le premier Belge à faire partie de la famille du PSG. Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien. PS : la Ligue des Champions sera parisienne ! », a lancé, sur Instagram, Meunier, qui ne va donc pas se faire que des amis à Paris. Surtout qu’il part un peu par la petite porte, vu qu’il ne jouera pas la fin de la Ligue des Champions en août...