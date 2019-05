PSG : En L2 et rapide d'accès, Paris a trouvé sa cible pour son grand projet

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue 2.

Bien décidé à aller jusqu’au bout de sa démarche en supprimant sa réserve du championnat de National 2, le Paris Saint-Germain cherche désormais une solution pour permettre à ses meilleurs jeunes d’évoluer à un niveau plus élevé.

L’idée serait de se rapprocher d’un club se situant en Ligue 2 afin d’y faire signer des éléments prometteurs pour qu’ils progressent plus vite qu’au quatrième échelon national. Et dans ces conditions, les discussions se poursuivent avec l’US Orléans, qui possède l’avantage d’être proche géographiquement et de parvenir désormais à s’installer en Ligue 2.

Le deal serait gagnant de chaque côté, puisque le PSG pourrait ainsi y envoyer des joueurs sans crainte qu’ils ne partent définitivement, tandis que l’USO récupèrerait quelques pépites du centre de formation parisien pas encore mûres pour la Ligue 1. Une collaboration qui pourrait se conclure dans les prochaines semaines, même si Antero Henrique discute également avec le RC Lens pour un partenariat similaire. La direction d’Orléans est en tout cas favorable à ce rapprochement, qui se ferait sous la forme d’un club partenaire simplement, et n’impliquerait pour l’heure pas le rachat d’une partie des parts du club de Ligue 2 par les dirigeants du PSG.