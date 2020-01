PSG : Emre Can fonce vers Dortmund, Leonardo à la bourre !

Dans : PSG.

Le départ désormais officiel de Julian Weigl pour le Benfica Lisbonne pourrait avoir des conséquences sur le mercato du PSG cet hiver.

Longtemps ciblé par le PSG lorsqu’Antero Henrique était aux manettes, Julian Weigl a bien quitté le Borussia Dortmund, mais pour rejoindre le Benfica Lisbonne à un prix de 20 ME. Si le club allemand n’a pas retenu son milieu défensif, cela ne l’empêche pas de chercher à nouveau un joueur dans ce domaine. Et avec la manne financière de la vente de son joueur, le club de la Ruhr a décidé de se payer Emre Can. La Gazzetta dello Sport annonce que le joueur, que la Juventus ne veut pas conserver cet hiver, est la cible prioritaire du futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Les négociations ont débuté entre les deux clubs, et cela pourrait s’accélérer donc rapidement.

Une double mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain donc, qui voit l’une de ses cibles s’éloigner, et son futur adversaire européen possiblement se renforcer avec un joueur d’expérience qui a clairement envie de prendre sa revanche après un passage contrasté à la Juventus. Reste à savoir si Leonardo, qui apprécie les qualités mais aussi l’impact physique de l’international allemand, va entrer dans la bataille pour Emre Can, sous peine de laisser définitivement filer l’ancien de Liverpool. Pour rappel, le mois dernier, la Juventus avait demandé 30 ME pour valider le départ de Can.