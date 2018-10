PSG : Emilie Ros cartonne durement ce « coach pantin »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel a clairement mis tout le monde dans sa poche depuis qu'il a signé comme entraîneur du Paris Saint-Germain, le coach allemand faisant oublier en quelques mois son prédécesseur. Sur France Bleu Paris, Emilie Ros a tenu elle aussi à dire tout le bien qu'elle pensait de Thomas Tuchel, mais la célèbre #MeufDeFoot en a également profité pour balancer un missile sur Unai Emery.

Car la jeune femme a été sans pitié avec l'actuel technicien d'Arsenal qu'elle ne regrette visiblement pas. « J’ai un vrai coup de coeur pour le management de Tuchel au PSG. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais donner des jours off à Neymar, je trouve cela très bien. Je dis ça dans le sens où je vois en Tuchel un vrai manager d’hommes versus un coach pantin qu’on avait l’année dernière. J’ai vu certains personnes qui disaient que Neymar n’avait pas suivi le match de Paris contre Amiens, mais écoutez il a quand même communiqué sur le résultat du match via les réseaux sociaux. Cela n’arrivait pas avant, moi j’aime bien cet esprit », a confié Emilie Ros, qui a choisi ouvertement son camp et l'assume totalement.