PSG : Emery s’accroche à Pastore, tant qu’il n’est pas blessé

Dans : PSG, Mercato.

Régulièrement annoncé sur le départ, Javier Pastore (28 ans) a toujours juré fidélité au Paris Saint-Germain. Jusqu’à la semaine dernière.

Pour la première fois, le milieu offensif a clairement ouvert la porte à un départ. Malgré sa titularisation contre Nantes (4-1) samedi, l’international argentin sait qu’il n’entre pas dans l’équipe type d’Unai Emery et s’inquiète pour son temps de jeu à l’approche du Mondial 2014. En zone mixte, Pastore a donc confirmé ses contacts avec l’Inter Milan en vue d’un possible transfert cet hiver. Mais pour l’entraîneur parisien, le départ d’El Flaco n’est pas d’actualité. Et encore moins maintenant que son joueur n’est plus blessé.

« Je pense la même chose pour tous les joueurs, je veux que Pastore soit prêt à jouer pour les matchs, sans blessure. Quand c'est le cas, je suis content, a confié Emery en conférence de presse. C'est un talent important pour l'équipe. C'est pour ça que je souhaite le garder avec nous. » Le temps de jeu de Pastore d’ici la trêve hivernale pourrait être décisif. Tout comme une discussion entre les deux hommes qui ne sont visiblement pas sur la même longueur d’onde.