PSG : Emery est sur un siège éjectable annonce Benarbia

Dans : PSG, Ligue 1.

Après le match nul concédé à Marseille il y a une semaine, beaucoup d’observateurs ont remis en cause la légitimité d’Unai Emery au Paris Saint-Germain. L’ancien coach du FC Séville est-il l’entraîneur qu’il faut à ce PSG galactique, composé de stars comme Neymar ou Kylian Mbappé ? Invité à donner son avis à ce sujet sur RMC, Ali Benarbia a avoué qu’il n’était pas convaincu que le technicien basque soit l’homme de la situation pour le club de la capitale.

« Ce qui compte, ce sont les résultats. Ce n’est pas évident d’avoir un effectif pléthorique dans un grand club. On l’a vu avec Ancelotti, qui a l’habitude, mais qui s’est retrouvé embêté au Bayern. Notamment avec Robben et Ribéry. Pourtant la force d’Ancelotti c’est le management des grosses têtes. Emery commence à leur faire comprendre qu’il faut jouer en bloc et exploser vers l’avant. Ce qu’ils ne faisaient pas avec une possession du ballon qui leur permettait de ne pas trop courir. Garder un vestiaire, ce n’est pas évident, et je ne pense pas qu’Emery a le caractère pour gérer ces ego-là. Mais tant qu’il y a des résultats, Emery est en balance » a lancé l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain. Avec le succès contre Nice au Parc des Princes (3-0), Unai Emery s’est redonné un peu de tranquillité après les critiques de la semaine dernière. Mais selon beaucoup d’observateurs et de supporters, il reste sur un siège éjectable…