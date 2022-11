PSG : Ekitike tabassé après son but, c'est bon signe !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le PSG a facilement disposé d'Auxerre au Parc des Princes. Une large victoire sur le score de 5 buts à 0, avec un but notable d'Hugo Ekitike.

Toutes les séries ont une fin, même les mauvaises. Ce dimanche au Parc des Princes devant son public face à Auxerre, Hugo Ekitike a en effet marqué son premier but avec le PSG. Un but logiquement synonyme de délivrance pour l'ancien du Stade de Reims, en manque de temps de jeu depuis son arrivée dans la capitale. D'ailleurs, après sa réalisation, Ekitike n'a pas manqué de se faire chambrer par ses partenaires, qui l'ont mis au sol avant de lui mettre des coups de pied, bien évidemment sans grande agressivité et avec humour. Ce moment, le jeune attaquant français de 20 ans n'est pas prêt de l'oublier.

Ekitike et le PSG, le début d'une belle série ?

Hugo Ekitike a eu le droit à son bizutage pour son premier but avec le PSG. 👋😂 pic.twitter.com/3JrOtWW7AQ — Actu Foot (@ActuFoot_) November 13, 2022

Devant la presse, il n'a pas caché son émotion, même s'il avoue que ses partenaires n'ont jamais douté de ses capacités. « Déjà ils m’ont fait mal. J'ai une relation particulière avec mes partenaires parce que je suis un des plus jeunes. C'est un but que tout le monde attendait, surtout moi. On se chambre beaucoup. Ce but était attendu surtout par moi c’est pour ça qu’ils sont venus me frapper mais ça fait plaisir », a notamment indiqué Hugo Ekitike, qui ne va cependant pas pouvoir surfer sur sa belle forme dans les prochains jours, trêve liée à la Coupe du monde oblige. Cependant, il a assurément gagné des points aux yeux de son entraineur Christophe Galtier, de ses partenaires mais aussi des fans du PSG, inquiets de le voir muet depuis son arrivée au club. De belles promesses existent donc pour l'avenir d'Ekitike à Paris, lui qui va pouvoir travailler ses gammes au Camp des Loges sous l'oeil attentif du staff du club de la capitale.