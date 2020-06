PSG : Echouafni prolonge un an avec les féminines

Dans : PSG.

Le PSG a prolongé ce lundi le contrat de l'entraineur de son équipe féminine ainsi que le staff.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Olivier Echouafni au poste d’entraîneur principal de la section professionnelle féminine. Le technicien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Âgé de 47 ans, le natif de Nice dirige depuis deux ans l’équipe féminine des Rouge et Bleu, affichant notamment un bilan de 44 victoires en 55 matches, toutes compétitions confondues. Pour la saison 2020-2021, Olivier Echouafni conservera une partie du staff qui l’a accompagné au cours de ces deux dernières saisons : Bernard Mendy (assistant coach) et Bruno Valencony (entraîneur des gardiennes), qui ont également prolongé leur contrat d’un an. Sébastian Lopez Guia (préparateur physique), vient renforcer le staff technique. Le Club félicite l’ensemble du staff technique pour le travail accompli depuis leur arrivée et leur souhaite une pleine réussite dans la suite de leur parcours au Paris Saint-Germain », indiquent les dirigeants du Paris Saint-Germain dans un communiqué.