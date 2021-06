PSG : Echouafni n'est pas prolongé, sympa !

Dans : PSG.

Premier entraîneur à mener l'équipe féminine du PSG au titre national devant l'OL, Olivier Echouafni ne sera pas prolongé par le club de la capitale.

Demi-finaliste de la Ligue des champions, et vainqueur du championnat de D1, les filles du Paris Saint-Germain ont fini la saison avec un bilan supérieur à l’équipe masculine. Mais cela n’empêche, Olivier Echouafni, qui arrivait en fin de contrat, n’a reçu aucune offre de prolongation de la part de Leonardo et le technicien français est donc en quête d’un nouveau club, malgré ses performances à la tête du PSG. Selon L’Equipe, si le club de la capitale a pensé à Gérard Prêcheur, ancien coach de Lyon, les dirigeants parisiens pourraient faire venir un technicien étranger. L'été risque d'être chaud au sein de l'équipe féminine, puisque de nombreux départs sont prévus chez les joueuses, et non des moindres.