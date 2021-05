PSG : Dybala supplie Al-Khelaïfi de le faire signer

Dans : PSG.

En pleine négociations avec la Juventus pour prolonger, Paulo Dybala s’est proposé au PSG. La réponse a été claire.

Le joyau de la Juventus ne brille plus. Paulo Dybala a toutes les peines du monde à retrouver son statut au sein du club italien, lui qui semble totalement être étouffé par le rayonnement de Cristiano Ronaldo, véritable machine à buts qui ne laisse pas vraiment les autres flamber à ses côtés. Résultat, l’Argentin en a assez, et souhaite prendre son destin en mains à un an de la fin de son contrat. Pour cela, il tire un peu de tous les côtés. En effet, France Football dévoile que l’attaquant de la Juve a envoyé ses représentants négocier avec le PSG pour un transfert en fin de saison. Dybala souhaite rejoindre l’armada parisienne, même si là aussi, la concurrence au niveau des joueurs vedettes est copieuse. Mais l’Argentin sait très bien que le PSG est l’un des rares clubs à pouvoir afficher des ambitions sportives importantes tout en lui proposant un contrat copieux.

Malgré cela, Nasser Al-Khelaïfi a poliment renvoyé les agents de Dybala vers le Piémont. Le président du Paris SG estime avoir déjà ce qu’il faut sous la main, avec la prolongation de Neymar, mais aussi et surtout celle de Di Maria, qui assure un rendement offensif de qualité et complémentaire. Le message a été bien reçu, puisque l’ancien de Palerme a désormais une autre corde à son arc en revenant à la table des négociations, l’air de rien, avec la Juventus. Mais les discussions n’avancent pas, et Dybala, qui n’a pas envie de retoucher à son salaire de 13 ME par an, risque bien de se retrouver dans une impasse. Il ne faut pas qu’il compte sur le PSG, qui l’a longtemps suivi et avait été tout près de le recruter en 2020 avant que Mauro Icardi ne signe, mais n’est désormais plus intéressé.