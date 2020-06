PSG : Dybala recale brutalement Paris au mercato

Dans : PSG.

Ce week-end, le PSG a bouclé un très gros coup en obtenant la signature définitive de Mauro Icardi contre une somme inférieure à 55 ME hors bonus.

Une signature qui peut laisser penser que le Paris Saint-Germain ne touchera plus à son secteur offensif lors du mercato estival. Mais pour certains observateurs, le probable départ d’Edinson Cavani va obliger Leonardo à recruter au minimum un attaquant, soit de complément, soit un véritable concurrent à Mauro Icardi. Et en ce début de semaine, Tuttosport a brièvement relancé la piste Paulo Dybala, courtisé avec assiduité par le Paris Saint-Germain la saison dernière, au moment où le départ de Neymar était une réelle possibilité.

Selon le journal sportif turinois, Paulo Dybala a toutefois rapidement fait comprendre aux dirigeants du Paris SG qu’un transfert n’était pas envisageable en 2020. « Paris ? Non merci » aurait même indiqué l’Argentin, lequel vise une prolongation de contrat à la Juventus Turin (il est actuellement lié à la Vieille Dame jusqu’en 2022). Néanmoins, les négociations sont compliquées car en raison de la crise sanitaire et économique, la Juventus Turin n’est plus vraiment en mesure d’offrir à Paulo Dybala le salaire réclamé par le clan de l’Argentin. Initialement, c’est un salaire annuel de 10 ME que l’attaquant de 26 ans espérait obtenir. Il faudra certainement que ce dernier accepte des émoluments moins importants s’il souhaite prolonger à la Juventus Turin alors que de son côté, le PSG n’a quasiment aucune chance de rafler la mise. Reste à voir si l’intérêt du champion de France en titre était réel, ou s’il a simplement été utilisé par le clan Dybala dans les négociations avec la Juventus Turin pour obtenir le meilleur salaire possible.