PSG : Dybala contre la Juve, Paris provoque un drôle de clash

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Après le refus de la contre-proposition du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone semble mal embarqué dans le dossier Neymar.

Si le champion de France campe sur ses positions, on voit mal l’attaquant parisien faire ses valises avant lundi soir. Il n’empêche que le club de la capitale a un plan de secours. Au cas où un rebondissement permettait à sa star de filer au dernier moment, le PSG a prévu de se jeter sur Paulo Dybala (25 ans). On sait que le directeur sportif Leonardo étudie cette piste depuis plusieurs semaines. Autant dire que le dirigeant a pris les renseignements nécessaires pour boucler le recrutement de l’Argentin en un temps record.

Mais d’après nos confrères du Parisien, cette situation provoque des tensions du côté de la Juventus Turin, déterminée à pousser son attaquant vers la sortie. Plus précisément vers Paris et non à l’Inter Milan. Alors que le Bianconero, lui, souhaite rester et s’imposer chez la Vieille Dame. Un gros contrat suffirait-il pour le convaincre ? En cas de départ de Neymar, le champion de France aura largement les moyens de le séduire…