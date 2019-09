Dans : PSG, Ligue 1.

Après la belle semaine du Paris Saint-Germain, vainqueur face au Real Madrid (3-0) et à Lyon (0-1), Thomas Meunier n’a pas été avare en compliments.

Outre le Brésilien Neymar, le latéral droit a complimenté l’état d’esprit des recrues Idrissa Gueye et Ander Herrera, des « club men (joueurs de club) qui se battent ». « Le marketing est important, mais je préfère jouer avec dix mecs qui ont une jambe de bois plutôt qu’avec dix superstars, car ce sont des gens qui donneront tout », avait ajouté le Belge dimanche au Groupama Stadium. Le genre de déclarations qui plaisent aux supporters, mais aussi à Christophe Dugarry. Sauf que l’ancien Marseillais, lui, n’oublie pas que les Parisiens ont souvent impressionné en première partie de saison avant de sombrer.

« La déclaration de Meunier va dans le sens de ce qu’on demande. On est tous d’accord, on a tous des yeux : c’est vrai que c’est plus intéressant de jouer avec des joueurs prêts à se mettre minables, a approuvé le consultant de RMC. C’est une déclaration qui fait du bien, mais on a également déjà vu le PSG à ce niveau en automne. Le problème, c’est que le moindre grain de sable peut dérégler la machine. On verra comment cette équipe réagira dans les moments compliqués. Tant mieux d’entendre de tels mots mais la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. » Comme beaucoup d'autres observateurs, Dugarry attend les coéquipiers de Meunier au tournant.