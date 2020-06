PSG : Dugarry préfère Marquinhos à Neymar, il s'explique

Dans : PSG.

Régulièrement cité comme la star n°1 du PSG, Neymar n’est toutefois pas le joueur le plus important de l’effectif parisien selon Christophe Dugarry.

A la question « qui est le joueur le plus important du PSG », de nombreux supporters franciliens et observateurs auraient tendance à répondre Neymar. Il faut dire que malgré ses envies d’ailleurs et ses nombreuses blessures, l’international auriverde n’a jamais déçu lorsqu’il était présent sur les terrains. Mais pour Christophe Dugarry, un autre Brésilien du PSG est bien plus capital que Neymar pour Thomas Tuchel. Il s’agit de Marquinhos, un véritable soldat irréprochable sur le terrain comme en dehors, qui a trouvé grâce aux yeux du champion du monde 1998.

« Marquinhos plus important pour l’avenir du PSG que Neymar ? J’ai envie de répondre oui. Il est déjà totalement investi, tu as besoin d’un grand défenseur dans l’équipe. Je pense qu’il fait partie des meilleurs. Il aime le club, il s’investit dans le club. Il a un mental, un caractère » a expliqué l’animateur de Team Duga sur l’antenne de RMC, avant de poursuivre son argumentaire. « Ce garçon est forcément plus important qu’un garçon au talent peut-être plus important, mais qui n’a qu’une envie : se barrer à chaque mercato. […] Après, il y a la réalité économique. Les gens préféreront payer pour aller voir Neymar plutôt que Marquinhos. C’est sûr que dans mon équipe, si j’ai un Marquinhos, j’y vais tranquillement ». Un avis qui sera partagé par de nombreux supporters parisiens, quand on sait que ceux-ci militent activement pour la promotion de Marquinhos au rôle de capitaine. Un souhait qui devrait se réaliser la saison prochaine avec le départ programmé de Thiago Silva…