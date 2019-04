PSG : Dugarry pète un plomb, il donne un conseil ébouriffant à Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

La « performance » des joueurs parisiens à Nantes a provoqué de nombreuses critiques. Cette nouvelle défaite met en avant les limites d’un effectif certes amoindri par les blessures, mais qui ne parvient plus à se remobiliser au niveau de l’état d’esprit en cette fin de saison. Le titre va bien finir par tomber, mais la motivation semble pour le moment oubliée, et Thomas Tuchel manque cruellement de solution. Pour Christophe Dugarry, l’idée serait d'aligner le même onze de départ face à Monaco que celui contre Nantes, histoire de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Et le champion du monde 1998 va même très loin dans les sanctions, puisqu’il déciderait de supprimer la prime d’éthique et de taper donc les joueurs au portefeuille pour leur niveau de jeu indigne.

« Contre Monaco, je remets exactement la même équipe que face à Nantes ! Au Parc, devant les supporters, ils vont se faire siffler et huer au début et ils vont être obligés de se bouger le c… (…) Tous ceux qui doivent revenir, je les mets remplaçants. Et puis, on enlève la prime d’éthique », a livré le consultant de RMC qui, on peut le supposer, sait quand même que seul le comportement extra-sportif nuisant au club peut éventuellement provoquer la suppression de cette prime financière de plus en plus importante dans les contrats des joueurs. Le football n’est pas encore allé jusqu’à sanctionner financièrement les joueurs à chaque match raté…