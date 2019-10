PSG : Dugarry adore, le vestiaire de Paris c’est la jungle !

Dans : PSG.

Cette saison, le Paris Saint-Germain possède un effectif exceptionnel, dans lequel chaque poste est doublé au minimum.

En attaque par exemple, ils sont sept pour seulement trois places (Choupo-Moting, Icardi, Cavani, Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia) sans compter Julian Draxler, davantage considéré comme un milieu mais dont le poste de formation est ailier gauche. Assurément, Thomas Tuchel n’aura aucune excuse en Ligue des Champions cette saison, d’autant qu’il a un choix aussi pléthorique au milieu de terrain avec Marquinhos, Gueye, Verratti, Herrera ou encore Paredes. Des problèmes de riche qui vont faire grandir le PSG selon Christophe Dugarry.

« C’est extraordinaire. C’est ce qui a manqué au PSG ces dernières années. Le PSG a un objectif, c’est de gagner la Ligue des champions. On n’est pas là pour les états d’âme. Les joueurs doivent accepter la concurrence. Cela fait partie du travail et du job d’un joueur de football. La concurrence amène à te surpasser. C’est quelque chose de bénéfique. C’est positif pour tout le monde. Il y en a peut-être 7 pour trois places, c’est à celui qui sera le plus fort qui jouera. Je crois en la méritocratie. J’ai envie que ces gars-là se battent à l’entraînement bec et ongle pour gagner leur place, j’aime cette concurrence, ces mecs-là en sortiront grandi » a expliqué le champion du monde 1998 sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir qui parviendra à dompter la concurrence pour s’imposer et jouer régulièrement…