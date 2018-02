PSG : Du rififi interne au PSG à cause d'un proche de Nasser ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery entame les derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain et le coach espagnol en est bien conscient, son avenir se jouera uniquement dans la Ligue des champions. Pour peu que le PSG passe à la trappe contre le Real Madrid, et même si le club de la capitale gagne les trois trophées français, alors Unai Emery pourra préparer ses valises. Cependant, selon ParisUnited, la situation est actuellement très compliquée en interne, puisque le directeur de la communication du Paris Saint-Germain, nommé en septembre dernier et très proche de Nasser Al-Khelaifi, semble vouloir s'occuper de tout, y compris de trouver un nouvel entraîneur, et cela sans en référer à Antero Henrique, en charge du sportif.

« Jean-Martial Ribes, le Directeur de la communication s’immisce depuis peu dans la vie privée du groupe. À titre d’exemple, il questionne les joueurs sur le travail d’Henrique et d’Emery, allant jusqu’à expliquer qu’il aurait géré certains dossiers différemment (comme celui de Lucas). Cette tentative de rapprochement auprès de certains joueurs pose question. Parallèlement, l’homme discute avec certains journalistes pour qu’ils remettent en cause le bilan du Directeur sportif portugais. Par ailleurs, Ribes a déjà commencé à prendre la température auprès de certains coaches, après la défaite du match aller face au Real. Certes, Emery partira sans doute en fin de saison et il s’agit donc d’anticiper son remplacement », explique le site généralement très très bien informé sur les coulisses du Paris Saint-Germain et qui n'est pas du genre à balancer des infos pour déstabiliser le PSG.