PSG : Draxler victime de Mbappé, Al-Khelaïfi a dit non

Dans : PSG.

En 2017, le Paris Saint-Germain cassait véritablement sa tirelire en lâchant 180 ME à l’AS Monaco afin de recruter Kylian Mbappé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Dans la capitale française, personne ne regrette d’avoir signé un si gros chèque pour faire venir l’international tricolore. Néanmoins, il était possible pour le PSG d’obtenir le renfort de Kylian Mbappé pour un montant moins important. En effet, le président monégasque de l’époque Vadim Vasilyev a indiqué dans les colonnes du Journal du Dimanche qu’il avait tenté de récupérer plusieurs joueurs du PSG dans le deal, ce qui aurait pu faire les affaires du club francilien. Mais l’état-major de Paris a refusé d’inclure Draxler ou encore Kimpembe dans le deal.

« A un moment, on a essayé de recruter Presnel Kimpembe. Lors du transfert de Mbappé, on a regardé de près la situation de Julian Draxler. De Lucas Moura aussi, mais il aurait été notre cinquième extracommunautaire et on ne voulait pas l’échanger avec Fabinho, également désiré par Paris. Je n’en ai jamais parlé, mais il y a quelques années j’avais beaucoup discuté avec Angel Di Maria, lorsqu’il était un peu bloqué au Real. Il m’avait reçu chez lui, on avait vraiment tenté le coup mais les conditions étaient trop difficiles à remplir » a indiqué l’ancien président de l’AS Monaco, lequel a buté sur l’inflexibilité de Nasser Al-Khelaïfi, lequel préférait payer une grosse somme plutôt que de sacrifier l’un de ses joueurs dans l’opération Mbappé.