PSG : Draxler plutôt que Paqueta, Campos ricane

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable aux yeux de Luis Campos au PSG, Julian Draxler a une touche sur le marché des transferts avec un intérêt de Newcastle.

Actif dans le sens des arrivées (Ekitike, Vitinha), le Paris Saint-Germain cherche également à se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival. Le club de la capitale a dressé une liste de joueurs à faire partir, dont certains n’ont même pas pris part à la tournée au Japon. C’est par exemple le cas de Layvin Kurzawa, d’Ander Herrera ou encore de Julian Draxler. Indésirable au PSG depuis plusieurs mois, l’international allemand semble se contenter de cette situation. Mais à en croire les informations d'Ekrem Konur, les choses vont enfin bouger en ce qui concerne Julian Draxler. Et pour cause, Newcastle a manifesté son intérêt auprès du Paris Saint-Germain dans le but de recruter l’ex-meneur de Wolfsburg. Une belle porte de sortie dans un club très riche et qui aspire à jouer les premiers rôles en Premier League dans les années à venir.

Draxler direction Newcastle ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julian Draxler (@draxlerofficial)

A la recherche d’un renfort de taille au milieu de terrain, Newcastle avait dans un premier temps jeté son dévolu sur Lucas Paqueta, sur les conseils d’un certain Bruno Guimaraes. Malgré une offre supérieure à 40 millions d’euros pour le milieu offensif de l’OL, les Magpies ont essuyé un refus de l’OL et du Brésilien. Newcastle a ainsi activé son plan B et il se nomme Julian Draxler, dans le « loft » au Paris Saint-Germain et par conséquent beaucoup plus facilement accessible que Lucas Paqueta. Pour l’heure, Newcastle n’a pas transmis de proposition officielle au PSG pour Julian Draxler mais les premiers renseignements ont été pris et cela pourrait déboucher sur une offre. Le PSG réclame entre 20 et 30 millions d’euros pour son joueur, lequel a conscience qu’il ne peut pas rester dans le loft du Paris SG à six mois de la Coupe du monde, qu’il espère disputer avec l’Allemagne. Financièrement, Newcastle est en mesure de combler les exigences du joueur, ce qui laisse espérer une issue heureuse d’ici la fin du mercato même si à n’en pas douter, les négociations seront âpres entre les différentes parties.