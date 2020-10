PSG : Draxler oublie le passé, il va bluffer Tuchel !

Dans : PSG.

Après une saison dernière difficile, Julian Draxler s’est remis en question. Il est bien décidé à montrer à un autre visage avec le PSG.

Julian Draxler (27 ans) doit relever la tête. Passé totalement a côté de sa dernière saison, le milieu offensif souhaite renverser la tendance. En finir avec le banc de touche et les blessures pour pouvoir apporter son aide à son coéquipier, une volonté assumée. Et l’ancien joueur de Wolfsburg semble enfin se ressaisir. En cinq matches de Ligue 1 sur ce nouvel exercice, Draxler a marqué deux buts, soit quasiment mieux que la saison dernière durant laquelle il avait marqué trois fois en 31 matches de championnat. Le nouveau Draxler espère que cette bonne période va durer. Une chose est sûre, il a la tête à Paris après avoir eu des possibilités de départ cet été (Leeds, Hertha Berlin).

« La saison dernière ne s’est pas du tout bien passée. Que ça soit sur le plan sportif ou par rapport à mes blessures et il y a aussi une fin prématurée à cause du Covid-19. C’était définitivement une saison à oublier pour moi. Oui, c’est ce que j’ai pensé. Oui, j’ai pensé essayer de passer à autre chose. En raison de la situation sanitaire, il était difficile de trouver un club où j’aurais dit : tout est réuni, je veux y aller vraiment. Ce n’était pas le cas, alors j’ai décidé que ça ne valait pas la peine et que je dois continuer à chercher ma chance à Paris », a-t-il lancé dans des propos repris par Bild. De plus, sa bonne forme du moment semble avoir conquis Joachim Löw. Le sélectionneur allemand fera de Julian Draxler le capitaine de la Mannschaft mercredi soir contre la Turquie.