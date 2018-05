PSG : Draxler conseille un international allemand à Tuchel

Dans : PSG, Mercato.

Même si Thomas Tuchel a montré qu’il maîtrisait la langue de Molière, le vestiaire du Paris Saint-Germain pourrait prendre l’accent allemand la saison prochaine.

Rappelons que le nouvel entraîneur parisien retrouvera deux compatriotes dans son vestiaire, à savoir Julian Draxler et Kevin Trapp. Sans compter les membres de son futur staff technique. Et la liste pourrait s’allonger pendant le mercato estival puisque le PSG, à la recherche d’un milieu de terrain, s’intéresserait à Julian Weigl (22 ans, Borussia Dortmund). Evidemment, Draxler serait ravi de l’arrivée d’un nouvel Allemand à Paris. Mais le milieu polyvalent choisirait un autre joueur.

« Quel Allemand pour gagner la C1 ? C’est une bonne question… Il y a beaucoup de grands joueurs allemands, mais comme je l’ai déjà dit, j’aime bien Mesut Özil, a confié l’ancien de Schalke 04 dans une vidéo de la chaîne YouTube Bros Stories. Il a une technique incroyable, j’aime bien jouer avec lui et je pense aussi que le football ici en France et surtout à Paris est parfaitement adapté pour lui. C’est un grand joueur donc j’aimerais bien voir Mesut Özil à Paris. » Pour cela, le PSG aura besoin de l'accord d'un certain Unai Emery, nouveau manager d'Arsenal.