PSG ‍: « ‍Doué va partir en Premier League ‍», la bombe à 150 millions

Désiré Doué est le héros du 31 mai au PSG, et sa brillante performance fait saliver les plus grands clubs anglais. A juste titre.

Ce mardi 3 juin, Désiré Doué fête ses 20 ans. Mais à l’image d’un certain Kylian Mbappé il y a quelques années, l’ancien rennais n’a pas de temps à perdre. Titulaire en Ligue 1 à 17 ans, l’ailier est arrivé comme un joker de luxe en début de saison au PSG, malgré son gros transfert pour 50 millions d’euros. Sans perdre patience, il a attendu la deuxième partie de saison pour littéralement décoller et enchainer les prestations XXL en Ligue des Champions. Le natif d’Angers a marqué contre Salzbourg, Brest, Aston Villa et enfin l’Inter Milan, pour être la révélation de cette saison européenne, et le meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions. Son insouciance, sa qualité technique et son efficacité ont émerveillé toute l’Europe. Et notamment l’Angleterre qui rêve forcément de s’offrir un tel joueur, encore un diamant brut capable de faire gagner des matchs sur des exploits individuels, mais aussi d’animer le jeu et de travailler défensivement.

De quoi faire saliver les clubs de Premier League, qui ont bien raison d’y croire. C’est ce que révèle le journaliste Julien Laurens, expert de la Ligue 1 pour la chaine américaine TNT. Interrogé sur l’avenir de Désiré Doué, le journaliste a confié que son avenir serait très certainement de l’autre côté de la Manche, tout en précisant que ce n’était pas probablement pour tout de suite. « Il ne faut pas oublier que la Ligue 1 reste un championnat qui alimente les plus grandes ligues. Donc oui, Désiré Doué va partir en Premier League jour », a assuré Julien Laurens. Les propos du joueur du PSG au micro des médias britanniques après la rencontre, ont notamment permis de montrer son très bon niveau dans la langue de Shakespeare, ce qui est pour certains un indice que Doué se prépare un jour à faire le grand saut vers la Premier League.

Mais il y a tout de même un détail important. C’est son long contrat, son souhait de continuer à Paris et la volonté du PSG de le garder à tout prix. Les ténors anglais peuvent toujours essayer, et le journaliste turc Ekrem Konur affirme même que, dès cet été, des tentatives très élevées se situant autour de 130 et 150 millions d’euros pourraient être faites. Sans que cela ne fasse vaciller le nouveau champion d’Europe, certain que Désiré Doué partira peut-être un jour, mais qu’il est à Paris pour de longues années.