PSG : Doublure de Buffon, impensable pour Areola

Dans : PSG, Mercato.

Suite à l'arrivée de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola va faire ses valises pendant l'été. Une certitude pour Jérôme Alonzo.

Vendredi, le club de la capitale française s'est officiellement attaché les services de Gianluigi Buffon. Si cette première recrue du mercato d'été fait l'unanimité au sein du PSG, sachant que le gardien de 40 ans bénéficie d'une aura internationale, ce recrutement ne plaît pas à tout le monde, et notamment à Alphonse Areola. Titulaire dans la cage francilienne la saison dernière, l'international français s'apprête donc à cirer le banc de touche de son club formateur derrière le mythique gardien italien. Mais cette situation n'arrivera pas, car d'après les dires de Jérôme Alonzo, le portier de 25 ans va partir durant le mercato.

« Buffon arrive, Areola va partir. Il partira, c’est certain. Alphonse a eu beaucoup de temps de jeu cette saison au PSG. Il a regagné sa place. Quand j’entends dire qu’il va rester pour apprendre ça me fait hurler, ça n’arrivera pas évidemment. À mon avis, il y a déjà des bruits que l’on n’a pas. Et le PSG doit chercher un point de chute pour Areola, c’est certain », a balancé, sur France 2, l’ancien gardien du PSG et aujourd'hui consultant, qui estime donc qu'Areola ne fera pas le larbin de Buffon, potentiellement sous contrat jusqu'en 2020 à Paris.