PSG : Doublé contre Angers, Neymar devient une légende de Paris

Auteur de ses premiers buts de la saison contre Angers (6-1) vendredi, Neymar a atteint une barre symbolique. L’attaquant brésilien fait son entrée dans le cercle des meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Sa période d’isolement, sa suspension et l’affaire du Classique oubliées, Neymar peut enfin se concentrer sur le terrain. Résultat, l’attaquant du Paris Saint-Germain a offert une nouvelle démonstration contre Angers (6-1) vendredi lors de la 6e journée de Ligue 1. Le Brésilien, double buteur, en a profité pour ouvrir son compteur cette saison. Et pour atteindre la barre des 72 buts en 88 matchs avec le club de la capitale toutes compétitions confondues.

Cette performance peut paraître anecdotique et pourtant, il s’agit bien d’une barre symbolique. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone arrive à hauteur de son compatriote Rai et fait son apparition dans le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du Paris Saint-Germain ! C’est certain, le numéro 10 parisien n’a pas connu que de bons moments depuis son arrivée en 2017. Mais force est de constater qu’il entre dans la légende du club.

Le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG (TCC) :

1. Edinson Cavani : 200 buts

2. Zlatan Ibrahimovic : 156 buts

3. Pedro Miguel Pauleta : 109 buts

4. Dominique Rocheteau : 100 buts

5. Mustapha Dahleb : 98 buts

6. François M'Pelé : 95 buts

7. Kylian Mbappé : 92 buts

8. Safet Susic : 85 buts

9. Angel Di Maria : 83 buts

10. Neymar Jr, Rai : 72 buts