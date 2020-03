PSG-Dortmund : Les supporters autorisés à se rassembler autour du stade

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Parc des Princes sonnera creux pour le choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund (21h).

Mais à la surprise générale, les membres du Collectif Ultra Paris ont reçu l’autorisation de la préfecture de Paris de se rassembler… à l’extérieur du stade. En effet, L’Equipe rapporte qu’un dispositif adapté pour sécuriser ce rassemblement est prévu. « Si on peut demander à tous les supporters de pousser l'équipe tout autour du stade, c'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à "foutre le bordel", mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l'équipe et qu'ils nous entendent » expliquait lundi le président du CUP, Romain Mabille. Les supporters du PSG ont été entendus…