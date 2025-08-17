PSG ‍: Donnarumma viré, le karma a frappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gianluigi Donnarumma ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Un scénario cruel pour ce grand artisan du sacre en Ligue des champions. Néanmoins, à Milan, on n'a pas envie d'en faire un martyr.

En football, tout va très vite et ce n'est pas Gianluigi Donnarumma qui dira le contraire. Au printemps dernier, le gardien italien conduisait le Paris Saint-Germain sur la route du sacre européen. Il avait réalisé des prestations de haut niveau à Liverpool, à Aston Villa, contre Arsenal notamment. Promis à gagner le trophée Yachine de meilleur gardien du monde en septembre, il ne sera plus parisien au moment du triomphe. En effet, le PSG a confié son but à Lucas Chevalier, recruté à Lille cet été. Donnarumma a été écarté sans ménagement et il doit se trouver un nouveau club au plus vite pour la saison.

Le PSG a vengé le Milan AC

Un scénario cruel pour certains supporters parisiens, lesquels ont été émus par le message d'adieu publié par le gardien italien mardi dernier. Le traitement de Donnarumma a aussi choqué en Italie. Meilleur joueur de l'Euro 2021, le gardien est devenu depuis le capitaine de la Nazionale. De quoi impacter l'Italie dans son parcours de qualification vers le Mondial 2026. Cependant, on était moins virulent au Milan AC. Les suiveurs des Rossoneri n'ont pas oublié le départ libre du joueur pour le PSG en 2021. Le journaliste Gianni Visnadi estime que Donnarumma a été puni pour avoir tenté de faire la même chose à Paris, tombant cette fois sur un club plus puissant financièrement.

« Il me semble qu'en Italie, l'interprétation actuelle de l'affaire est que Donnarumma est la victime, mais s'il en est une, c'est la sienne. Donnarumma a rejeté l'offre du Paris Saint-Germain parce qu'il ne la jugeait pas à la hauteur, ou parce qu'il souhaitait que son contrat expire la saison prochaine. Or, face à un club plus solide financièrement que Milan, il va devoir trouver une autre équipe, qui devra cependant payer le Paris Saint-Germain. Par conséquent, Donnarumma n'obtiendra pas le contrat exceptionnel qu'il avait obtenu il y a quatre ans lors de son transfert de Milan à Paris, notamment parce qu'il est parti gratuitement. Cette fois, il ne partira pas gratuitement cet été ; il partirait après une saison passée en marge du football de haut niveau. Est-ce que cela en vaut la peine pour lui ? », a t-il analysé auprès de Radio Sportiva. Les rumeurs qui annoncent la possible arrivée du gardien à l'Inter ne risquent pas de redorer son blason chez les Rossoneri.