PSG ‍: Donnarumma, une trahison de plus ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le divorce entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma est désormais acté. Le gardien de but italien a désormais des offres, et en Italie, on est convaincu que Donnarumma peut surprendre tout le monde en signant à l'Inter.

La titularisation de Lucas Chevalier mercredi soir contre Tottenham a mis fin à l'ère Donnarumma au PSG, Luis Enrique ayant confirmé qu'à présent le portier arrivé de Lille était le numéro 1 et que cela était définitif. Via les réseaux sociaux, le gardien de but italien, héros de la victoire en Ligue des champions, a visé l'entraîneur espagnol, lui imputant sa mise au placard. Tout en crachant son venin sur le Paris Saint-Germain, Enzo Raiola cherche un club pour son client, l'idée d'une année sur le banc n'étant pas d'actualité. Tandis que Manchester City est considéré comme le favori, mais a encore Ederson dans son effectif, le média spécialisé Notizie Inter a une autre hypothèse, à savoir que Gianluigi Donnarumma pourrait revenir à Milan avant la fin du mercato, mais pour porter le maillot de l'Inter.

Une trahison milanaise de plus pour Donnarumma ?

Sur le plan financier, les Nerazzurri ne paraissent pas avoir les moyens de s'offrir Gianluigi Donnaruma, mais l'Inter dispose d'un atout majeur en la personne de Giuseppe Marotta, le patron du club milanais. Après s'être fait connaître sous le maillot de l'AC Milan, d'où il a hérité du surnom Dollarumma pour avoir attendu d'être libre pour signer au Paris Saint-Germain, le gardien de but international transalpin de 26 ans n'aurait aucun scrupule à rejoindre les rivaux interistes. Il y a quelques jours, Tancredi Palmeri, célèbre journaliste italien, avait confié que cela faisait pas mal de temps que l'Inter rêvait de s'offrir Donnarumma, mais le club espérait que ce dernier partirait libre du Paris Saint-Germain en 2026. Cependant, même si Manchester City a les moyens de payer le transfert attendu par Paris, à savoir autour de 40 millions d'euros, et le salaire du joueur, 12 millions d'euros par ans, le club italien n'a pas abandonné.

Marotta garde Donnarumma à l'oeil

« Ceux qui connaissent Marotta savent que les portes ne se ferment jamais complètement. Le marché des transferts offre une infinité de possibilités, et un match réussi ou pas suffit à relancer des négociations qui semblaient closes. Si Donnarumma restait bloqué à Paris sans aucune offre concrète, l'Inter pourrait revenir dans la course, armé d'un projet technique qui, du moins sur le papier, pourrait convaincre le gardien de venir », précisent nos confrères de Notizie Inter. De quoi augmenter encore la cote du gardien de but de l'équipe d'Italie auprès des supporters de l'AC Milan et nous promettre des derbys della Madonnina explosifs.