PSG ‍: Donnarumma trop gourmand, merci et au revoir

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Gianluigi Donnarumma ne connaît pas encore son avenir la saison prochaine. En fin de contrat en 2026, le portier italien pourrait quitter la capitale française la saison prochaine. Alors que le PSG s’active sur son remplaçant, son cas divise les supporters du club champion d’Europe.

Joueur trop gourmand ou club trop exigeant ? À cette question, difficile d’apporter une réponse. Gianluigi Donnarumma ne la possède pas non plus. Le portier italien n’a pas encore prolongé son bail du côté de la capitale française. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et le champion d’Europe 2021 s’éternisent. Deux cas de figure sont possibles. Soit un accord est trouvé et l’ancien milanais poursuit son aventure dans l’hexagone, soit il quitte la formation de Luis Enrique cet été. Foot Mercato a par ailleurs révélé que certains clubs sont déjà positionnés sur le dossier. C’est le cas de Galatasaray qui a formulé une première offre selon le quotidien français.

Gianluigi Donnarumma, un cas qui fait parler

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have agreed personal terms with Lucas Chevalier.



Talks ongoing with Lille as request starts from €40m, as L’Équipe reported.



PSG start moving as they still can not agree new deal with Gigio Donnarumma. pic.twitter.com/65ypuRdnpQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025

Au sein des supporters, les avis divergent. Certains défendent le club comprenant que la politique salariale mise en place par les dirigeants du vainqueur de la Ligue des champions n’a pas à être bougé pour un joueur. D’autres estiment que les exigences de Gianluigi Donnarumma sont compréhensibles après ses six derniers mois et ses performances notamment en Ligue de champions. D’autres en appellent au calme et à ne pas prendre parti. « On a le droit de comprendre les deux camps. Les négociations n'ont pas abouti, c'est la vie. On se serre la main et on accorde un respect éternel à Donnarumma, » peut-on lire sur X (anciennement Twitter). Le cas du portier italien sera normalement tranché cet été afin d’éviter de partir libre et d’une mauvaise cohabitation avec Lucas Chevalier la saison prochaine.