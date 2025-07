PSG ‍: Donnarumma se venge, Chevalier va vivre un enfer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC doit devenir le nouveau portier du club parisien à la place de Gianluigi Donnarumma. Cependant, il va être très difficile de se débarrasser de l'Italien au mercato.

Ses grandes performances en Ligue des champions au cours de la saison écoulée n'auront pas suffi à lui assurer une année tranquille. Gianluigi Donnarumma est plus que jamais en danger au Paris Saint-Germain. Peu enclin à prolonger immédiatement son contrat au PSG, le gardien italien a lassé ses dirigeants. Ceux-ci sont allés voir le LOSC pour récupérer Lucas Chevalier et en faire leur nouveau gardien titulaire. Un scénario qui plaît à Luis Enrique, jamais totalement conquis par Donnarumma depuis son arrivée sur le banc parisien en 2023.

Une guerre des gardiens se profile au PSG

Avec le transfert du deuxième gardien de l'Equipe de France, le PSG n'aurait plus besoin de conserver Donnarumma. L'ancien portier du Milan AC serait alors vendu... si un acheteur se manifeste. Bien que Manchester United et Chelsea se soient renseignés sur l'Italien récemment, son transfert est plus que jamais incertain. Comme l'évoque Le 10 Sport, Gianluigi Donnarumma refroidit quasiment tous les clubs européens par son coût élevé en terme de salaire et d'indemnité de transfert. Cela va donc être impossible de chasser le gardien de but transalpin de Paris.

Donnarumma ou Chevalier, le PSG fait un drôle de choix https://t.co/wBNBFQ38Q3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2025

Autrement dit, Luis Enrique risque de devoir gérer une concurrence entre deux gros gardiens la saison prochaine. Une guerre du poste que le club parisien veut éviter à tout prix depuis sa première prise de contact avec Lille pour Lucas Chevalier. Une situation inédite depuis la cohabitation entre l'Italien et Keylor Navas en 2021-2022. Une expérience amère sur le plan humain pour les deux hommes et peu concluante sportivement avec un Donnarumma désigné numéro 1 à l'époque mais vite fragilisé. Il s'était alors mis à commettre plusieurs erreurs notables dans des matchs importants. A 23 ans, Chevalier ne serait pas à l'abri de vivre pareille mésaventure.