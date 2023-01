PSG : Donnarumma se troue, Navas se pose des questions

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Complètement relégué sur le banc des remplaçants cette saison du côté du Paris Saint-Germain, Keylor Navas va devoir prendre une grande décision pour la suite et la fin de sa carrière.

Après avoir connu de nombreux succès, que ce soit au Real Madrid ou au PSG, Keylor Navas sort d’une année 2022 bien compliquée. En concurrence avec Gianluigi Donnarumma la saison passée, le portier de 36 ans est tout le temps resté sur le banc depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien l’été dernier. Malgré le fait qu’il donne tout à l’entraînement pour avoir sa chance, Navas n’a pas joué depuis plusieurs mois. Autant dire que le gardien costaricien est actuellement en plein doute. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Navas doit désormais prendre une décision importante pendant ce mercato hivernal. Entre rester au PSG jusqu’à la fin de la saison pour tenter de déloger Donnarumma ou quitter Paris pour retrouver une place plus importante dans un autre grand championnat européen, le choix sera cornélien. Les performances de l'Italien, très moyennes à l'image de son match de dimanche soir à Lens, peuvent-elle peser dans sa décision ?

La MLS ou le Moyen Orient pour Navas ?

De nombreuses personnes se sont fait avoir par une photo de Navas posté hier. Cette photo pouvait faire croire qu’il avait pris énormément de poids. Réaction immédiate de sa femme qui a posté hier soir cette photo avec Keylor. Soyons prudents avant de salir quelqun, c’est mieux🙏🏻 pic.twitter.com/mgs2P7pNVO — La Source Parisienne (@lasource75006) December 28, 2022

Lié à plusieurs clubs européens lors du dernier marché des transferts, que ce soit en Liga, du côté du Bayern Munich, de Naples ou de Manchester United, Navas avait plusieurs touches, mais aucun deal ne s'était concrétisé. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Navas, qui n’a pas gagné des points depuis… Autant dire que l’actuel gardien remplaçant du PSG pourrait finir par rejoindre un projet moins huppé ? AS entouvre en tout cas cette porte. « Il est probable que la Major League Soccer ne sera pas une option à court terme pour Navas, mais rien n'est gravé dans le marbre en foot. La MLS est toujours attractive pour les footballeurs, non seulement à cause de l'enjeu économique, mais aussi parce que la qualité de vie est un plus que les joueurs prennent toujours en compte lorsqu'ils choisissent un club. Il ne faut pas non plus exclure des ligues exotiques du Moyen-Orient qui pourraient être intéressées par les services du joueur gardien du Costa Rica », peut-on lire sur le site du journal espagnol, qui pense que l’avenir de Navas ne passe plus vraiment par le PSG…